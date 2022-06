Teilnehmer für Rhine Clean Up am Bodensee gesucht

Die Initiative Rhine Clean Up sucht noch Mitstreiter. Am 11. September findet die Putzaktion am Rheinufer und am Bodensee statt. Auch entlang von Flüssen, etwa der Wutach, der Argen und der Ill in Vorarlberg wollen die Freiwilligen Müll sammeln. Auch der Bodensee wird geputzt, durch den der Rhein fließt. Mitmachen kann jeder, so einer der Mitgründer der Aktion. Rund um den Bodensee gebe es bereits rund 20 Gruppen, unter anderem in Lindau, Konstanz, Friedrichshafen, aber auch in Vorarlberg und auf der Schweizer Seite.