Der Schiffsverkehr am Untersee und am Rhein startete am Montag mit gut einer Woche Verzögerung in die Saison. In den vergangenen Tagen ist der Pegelstand in Rhein und Bodensee laut der Schweizerischen Bodensee Schiffsbetriebe wieder angestiegen. Darum könne die Streckensperrung zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein im Kanton Thurgau nun aufgehoben werden.