Revision im Hohenfelser Mordprozess

Im Hohenfelser Mordprozess hat die Verteidigerin des Angeklagten fristgerecht Revision gegen das Urteil des Landgerichts Konstanz eingelegt. Das bestätigte eine Sprecherin des Gerichts dem SWR. Damit sei das Urteil nicht rechtskräftig. Vermutlich werde sich nun der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem Fall befassen. Das Landgericht Konstanz hatte den 36-jährigen Mann vor einer Woche zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im Januar in Hohenfels seinen ehemaligen Chef mit einem Beil getötet und dessen zwei Söhne schwer verletzt hatte.