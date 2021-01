Der Hubschrauber der Deutschen Luftrettung, "Christoph 45", ist 2020 von Friedrichshafen aus fast 1.100 Einsätze geflogen. Das sind etwas weniger als im Jahr zuvor.

Der leichte Rückgang an Rettungsflügen sei landesweit zu beobachten und vermutlich coronabedingt, teilte die Deutsche Luftrettung (DRF) mit. "Christoph 45" flog am Bodensee, in Oberschwaben, Vorarlberg und der Ostschweiz 960 Notfälle in Kliniken, in weiteren 130 Fällen wurden Patienten in andere Krankenhäuser verlegt.

Online-Petition für Standort Friedrichshafen

Der Rettungshubschrauber der DRF ist seit 40 Jahren in Friedrichshafen stationiert, eine Online-Petition für seinen Verbleib am Klinikum hat bereits mehr als 6.000 Unterstützer gefunden. Das Innenministerium will den Helikopter jedoch in Ravensburg stationieren.