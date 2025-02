Fast 1.000 Einsätze ist der in Friedrichshafen stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 45" im vergangenen Jahr geflogen. Eine Verlegung in die Gemeinde Deggenhausertal ist weiter in Planung.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Einsätze des Rettungshubschraubers "Christoph 45" gegenüber 2023 leicht gesunken. Das teilt die DRF-Luftrettung mit. Unfälle, Stürze, Herzinfakte oder Schlaganfälle – gut 860 Mal flog der in Friedrichshafen stationierte Rettungshubschrauber im vergangenen Jahr zur Notfallrettung. Hinzu kamen 110 Krankentransporte zwischen Kliniken. Gegenüber dem Vorjahr gingen die Einsatzzahlen des Hubschraubers am Bodensee zurück. Verlegung in Gemeinde Deggenhausertal weiter geplant Unklar ist, wie lange der Rettungshubschrauber noch an seinem Standort am Klinikum Friedrichshafen bleibt. Wann er an den geplanten neuen Standort in der Gemeinde Deggenhausertal (Bodenseekreis) verlegt wird, steht laut baden-württembergischem Innenministerium bislang noch nicht fest. Die Notärzte sind stets bereit, loszufliegen. Pressestelle DRF Luftrettung Die Verlegung von "Christoph 45" befinde sich weiterhin im Planungsstadium, heißt es gegenüber dem SWR. Mit dem neuen Standort soll eine bessere Versorgung in Richtung Schwäbische Alb sichergestellt werden. Die Verlegung wurde in Friedrichshafen teils heftig kritisiert.