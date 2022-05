Kampf gegen drohende Klinikschließungen geht weiter

Das Krankenhausbündnis Bodensee-Oberschwaben will sich am Dienstag Nachmittag mit einer Kundgebung in Wetzisreute im Kreis Ravensburg nochmals für den Erhalt der Oberschwabenklinik-Standorte Bad Waldsee und Wangen im Allgäu stark machen.

Die Gemeinderäte von Wangen im Allgäu und Amztell haben am Montagabend bereits jeweils einstimmig eine Resolution zum Klinikum Wangen verabschiedet. Darin fordern sie, das Krankenhaus in seiner jetzigen Form zu erhalten und lehnen eine geplante Einschränkung des Leistungsangebots durch den Betreiber Oberschwabenklinik ab. Die Grundversorgung soll bleiben - Notaufnahme, Geburtsabteilung und Gynäkologie. Die Kommunen erteilen damit Plänen eine Absage, das Leistungsangebot im Krankenhaus zu reduzieren.

"Wir respektieren die Notwendigkeit, die Oberschwabenklinik insgesamt zu optimieren. Wir bestehen aber darauf, dass im Rahmen des Versorgungsauftrags des Landkreises Ravensburg ein leistungsfähiges Klinikum der Grund- und Regelversorgung erhalten bleibt."

Krankenhausbündnis organisiert Kundgebung

Das Krankenhausbündnis Bodensee-Oberschwaben kämpft ebenfalls hartnäckig für den Erhalt der Oberschwabenklinik-Standorte Bad Waldsee und Wangen im Allgäu. Am Dienstagnachmittag findet deshalb eine Kundgebung in Wetzisreute im Kreis Ravensburg statt - der Ort, wo sich der Ravensburger Kreistag am Dienstag mit der Zukunft seiner Kliniken befasst.

Bündnis fordert Unterstützung vom Land

Das Bündnis will mit Transparenten vor der Wetzisreuter Festhalle die Kreisräte für den Fortbestand der Kliniken in Wangen und Bad Waldsee sensibilisieren. Es gebe nur dann eine bedarfsgerechte medizinische Versorgung in Oberschwaben, so ein Sprecher des Bündnisses, wenn die OSK-Häuser wie bislang eine Grundversorgung anbieten. Laut einem vom Kreis beauftragten Gutachten machen sie damit aber zu viel Verlust. Am Dienstag wollen die Gutachter im Kreistag daher klären, ob das Angebot der Häuser verschlankt werden muss. Das Bündnis hingegen, dem Gewerkschaften, Parteienvertreter, kirchliche Organisationen sowie Klinikbeschäftigte angehören, fordert für die Häuser mehr Geld von Land.

Pläne der Oberschwabenklinik

Die OSK plant seit Längerem Doppelstrukturen abzubauen und den Verbund neu auszurichten. Die OSK-Geschäftsführung und Gesundheits- und Sozialminister Manne Lucha (Grüne) aus Ravensburg hatten vor einiger Zeit bereits angekündigt, das Krankenhaus in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) schließen zu wollen. Außerdem soll aus dem Westallgäu-Klinikum in Wangen im Allgäu eine Spezialklinik mit dem Schwerpunkt Orthopädie werden.

Mehrere Bürgerinitiativen setzen sich für den Erhalt der bisherigen Struktur ein. In Wangen und in Bad Waldsee gab es im April Demonstrationen für den Erhalt der beiden Krankenhäuser.

Entscheidung wird Ende Mai erwartet

Nach Wangen und Amtzell wollen weitere Städte und Gemeinden die Resolution für den Erhalt des Klinikstandorts Wangen verabschieden. Ende des Monats soll der Kreistag endgültig darüber entscheiden.