per Mail teilen

Das Pharmaunternehmen Rentschler Biopharma hofft, im Sommer wieder am Standort Laupheim (Kreis Biberach) mit der Auftragsabfüllung von Medikamenten beginnen zu können. Dies sagte eine Unternehmenssprecherin dem SWR.

Rentschler hatte die Anlage selbst stillgelegt, um in einem neuen Werk in Vorarlberg effektiver und besser zu produzieren. Das Vorarlberger Werk lieferte nach Unternehmensangaben aber so schlechte Qualität, dass es nach nur einem Jahr Ende 2019 wieder geschlossen wurde und Insolvenz anmeldete.

Zulassung erloschen

Weil durch den Umzug nach Vorarlberg die Zulassung für das Abfüllen von Medikamenten in Laupheim erloschen ist, durfte Rentschler seitdem keine Medikamente mehr abfüllen. Die 850 Mitarbeiter in Laupheim hätten aber gehalten werden können, so die Sprecherin. Sie seien mit anderen Dienstleistungen für die Pharmaindustrie beschäftigt. Das Kerngeschäft von Rentschler Biopharma ist die Herstellung biopharmazeutischer Wirkstoffe.