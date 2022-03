Pharmakonzern Rentschler baut Bioreaktor und schafft Arbeitsplätze

per Mail teilen

Der geplante neue Bioreaktor beim Pharmakonzern Rentschler wird neue Arbeitsplätze am Standort Laupheim (Kreis Biberach) schaffen. Die mit Hilfe des Reaktors produzierten therapeutischen Antikörper hätten ein hohes Potenzial für starkes wirtschaftliches Wachstum, teilte das Unternehmen mit. Biopharmazeutika sind unter anderem Bestandteil von Medikamenten gegen Krebs, aber auch von Wirkstoffen zur Behandlung von Stoffwechsel- und Autoimmunerkrankungen. Der Bioreaktor soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres in Betrieb gehen.