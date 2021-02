Das Biopharma-Unternehmen Rentschler aus Laupheim (Kreis Biberach) will im britischen Stevenage eine Entwicklungs- und Produktionsanlage für Zell- und Gentherapien bauen. Laut Mitteilung will Rentschler an dem Standort, rund 40 Kilometer nördlich von London, künftig im Auftrag verschiedener Kunden so genannte Virus-Vektoren herstellen. Solche gezielt veränderten Virus-Partikel schleusen genetisches Material in menschliche Zellen. Über die Höhe der Investition wurde Stillschweigen vereinbart, sagte eine Sprecherin dem SWR. Die neue Produktionsstätte soll dazu beitragen, die Nachfrage britischer und internationaler Forscher nach geeigneten Fertigungskapazitäten zu decken, hieß es. In Laupheim beschäftigt Rentschler derzeit rund 800 Mitarbeiter.