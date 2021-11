per Mail teilen

Beim Brand eines Luxus-Sportwagens im schweizerischen St. Gallen ist ein Sachschaden in Höhe von fast 250.000 Euro entstanden. Laut Kantonspolizei begann der Motor des McLaren-Rennwagens am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache während der Fahrt zu brennen. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten. Die Feuerwehr löschte den Brand, am Fahrzeug entstand Totalschaden.