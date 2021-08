Die 17-jährige Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje aus Gottmadingen im Kreis Konstanz hat am Sonntag bei den Paralympics in Tokio über 800 Meter den vierten Platz belegt. Sie verpasste nur knapp die Bronzemedaille. "Ist schon okay so. Ich bin sehr zufrieden", meinte Merle Menje nach dem Rennen. "Mir ist auf den letzten 200 Metern die Kraft ausgegangen. Aber ich bin ja noch jung, da kommt bestimmt noch etwas." Sie wurde betreut von ihrem Vater, der auch im Stadion dabei war. Merle Menje belegte am Samstag in Tokio den sechsten Platz über 5.000 Meter. Eine Medaillenhoffnung hat sie für das noch anstehende 1.500-Meter-Rennen.