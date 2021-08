Beim Vorarlberger "Highland-Marathon" ist am Sonntag ein Rennradfahrer tödlich verunglückt. Der 65-Jährige kam am Nachmittag nicht im Ziel an und wurde daraufhin von seinen Teamkollegen als vermisst gemeldet. Bei einer Suchaktion der Bergrettung wurde der Radfahrer dann etwa 8 Meter unterhalb der Fahrbahn im steilen Hang gefunden. Laut Rettungskräften sei der Radfahrer vermutlich in einer engen Kurve von der nassen Fahrbahn gerutscht.