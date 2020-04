Jugendliche haben am Samstagabend in St. Gallen bei einer Polizeikontrolle die Beamten beschimpft, bedroht und angegriffen. Die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren hatten den Mindestabstand nicht eingehalten und sich geweigert, auseinanderzugehen. Es kam zu Rangeleien, in deren Verlauf ein Polizist zu Boden ging und ein 17-Jähriger versuchte, den am Boden Liegenden gegen den Kopf zu treten. Mit Verstärkung gelang es der Polizei schließlich, die jungen Männer festzunehmen.