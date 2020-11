Die Lindauer Konferenz des internationalen Religionsbundes "Religions for Peace" findet in diesem Jahr im Internet statt. Die Bürger sind aufgerufen, teilzunehmen und Friedenskerzen aufzustellen.

Eine brennende Kerze im Fenster soll ein Symbol für das Licht des Friedens sein. Fotos davon im Internet sollen in die ganze Welt strahlen. So stellen sich das die Veranstalter vor - Religions for Peace aus New York und die Lindauer Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft. Statt der ursprünglich zur Konferenz erwarteten 250 Teilnehmer wird in Lindau nur ein Kernteam von rund 70 Personen zusammenkommen - unter strengen Hygieneregeln.

Thema: Frauen im Friedensprozess

Der Großteil der Diskussionen und Veranstaltungen der diesjährigen Konferenz findet im Internet statt. Bei den Veranstaltungen soll es um die Rolle der Frau in den Religionen und im Friedensprozess gehen. Am Lindauer "Ring of Peace", einem ringförmigen Kunstwerk am Bodenseeufer, soll am Mittwochabend eine Lichterzeremonie stattfinden. Auch diese wird im Internet übertragen, weil wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer vor Ort teilnehmen können.