In Singen (Kreis Konstanz) hat es am Mittwoch an einer Realschule einen Großeinsatz von Rettungskräften gegeben. Rund 600 Menschen wurden nach einem Vorfall mit einer reizenden Substanz aus der Schule gebracht.

Die Zeppelin-Realschule in Singen ist am Mittwoch nach einem Vorfall mit einer reizenden Substanz geräumt worden. Laut Polizei waren insgesamt 84 Menschen von Atembeschwerden und Husten betroffen. Drei Schüler und eine Lehrkraft seien aufgrund einer stärkeren Reizung ins Krankenhaus gebracht worden, so eine Polizeisprecherin.

Chemikalie weiter unklar

Um welchen reizenden Stoff es sich handelt, ist laut dem Singener Feuerwehreinsatzleiter Mario Dutzi noch unklar. "Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, um was für einen Stoff es sich handelt", so Dutzi. Es seien mehrere Messungen durchgeführt worden. Die Proben des Reizstoffes würden in Mannheim untersucht und ausgewertet. Wann ein Ergebnis vorliegt, ist noch unklar. Laut Polizei hat sich der Vorfall am Mittwochvormittag wohl im Bereich der Toiletten ereignet.

SWR Reporter Moritz Kluthe war vor Ort:

Großaufgebot der Einsatzkräfte an der Schule am Mittwochvormittag

Mehrere Schülerinnen und Schüler hatten am Mittwochvormittag an der Zeppelin-Realschule über Atembeschwerden und Husten geklagt. Daraufhin wurde ein Großeinsatz eingeleitet.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Mittwoch an der Realschule im Einsatz. SWR Martina Meisenberg

Die Schule wurde geräumt, insgesamt 600 Menschen mussten das Schulgebäude verlassen, Straßen wurden gesperrt. Viele der Betroffenen wurden in einer benachbarten Sporthalle untersucht.