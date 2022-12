Messe "Americana" kommt an den Bodensee

Pferdesportfans aufgepasst: Die Messe Friedrichshafen richtet im kommenden Jahr eine neue Messe aus. Die "Americana" ist eine Fachmesse für Western- und Freizeitreiten.

Der amerikanische Traum vom Reiten erhält ab 2023 Einzug in die Messe Friedrichshafen. Die Reitsportmesse "Americana" verlässt Augsburg und kommt an den Bodensee. Dazu werden im kommenden September mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher in Friedrichshafen erwartet. Die Messe findet erstmals vom 6. bis 10. September 2023 statt.

Die "Americana" gilt als Leitmesse für Westernreiten, so die Messeleitung in Friedrichshafen. Zuletzt zählte sie rund 300 Aussteller und 50.000 Besucherinnen und Besucher. Seit dem Sommer habe es Gespräche gegeben mit der Americana GmbH. Das Ergebnis: Zukünftig soll die "Americana" in Friedrichshafen im jährlichen Wechsel mit der "Pferd Bodensee" stattfinden. Diese zieht laut Messe regelmäßig bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher an. Sie findet das nächste Mal vom 16. bis 18. Februar 2024 statt.

"Wir freuen uns sehr auf das neue Westernformat sowie die Chance, zukünftig jedes Jahr ein Pferde-Spektakel in unseren Hallen veranstalten zu können."

"Americana": Westernreiten in rund 50 Klassen

Im Mittelpunkt der neuen, fünftägigen Messe für Westernreiten stehen Themen wie Sport, Zucht und Haltung. Es wird Shows geben, dafür werden auch mehrere hundert Pferde und Rinder auf dem Messegelände eingestellt.

Zudem gibt es Wettkämpfe: An den fünf Messetagen geht es unter anderem um die Champion Titel in rund 50 Klassen.

Alles rund ums Westernpferd und den "Western Way of Life"

Präsentiert werden zudem Sättel und Zaumzeug, Gebisse, Stiefel, Hüte und Jeans, Bedarf für Pferdepflege, Stall und Weide, aber auch Anhänger, Zugmaschinen, und sämtlicher Bedarf rund um das (Western-)Pferd, heißt es von der Messe Friedrichshafen. Vertreten sein werden zudem fast alle großen Verbände sowie viele Spitzentrainer und Ranches.