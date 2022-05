Gericht verurteilt "Reichsbürger" zu Bewährungsstrafe

per Mail teilen

Das Amtsgericht Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) hat einen sogenannten "Reichsbürger" wegen mehrerer Delikte zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Der 62-Jährige hatte unter anderem vor drei Jahren einen Streifenwagen gerammt, als Beamte sein Auto beschlagnahmen wollten. Um einem Prozess zu entgehen, setzte er sich nach Ungarn ab. Hintergrund war ein Konkursverfahren gegen den Mann in der Schweiz. Das lehnte er ab, weil er nach seiner Auffassung als "Reichsbürger" einen internationalen Diplomatenstatus habe. Der 62-Jährige war laut Gericht nach der Festnahme geständig, was sich strafmildernd auswirkte. Er habe außerdem schon fünf Monate in Untersuchungshaft gesessen.