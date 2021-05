per Mail teilen

Seit einigen Wochen werden an einer Kindertagesstätte auf der Insel Reichenau (Landkreis Konstanz) immer wieder Verunreinigungen festgestellt. Nach Angaben der Polizei wurden zuletzt fünf tote Fische in den Briefkasten gelegt. Zuvor waren es Fäkalien. Darüber hinaus wurden die Eingangstore mit dicken Kabelbindern zugebunden und Mehl am Eingangstor verteilt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.