Am 30. November vor 20 Jahren ist die Insel Reichenau wegen ihrer kulturellen und religiösen Bedeutung in die Liste der Unesco-Welterbestätte aufgenommen worden. Gefeiert werden soll aber erst in vier Jahren.

2024 begeht das Kloster den 1.300. Jahrestag seiner Gründung durch Bischof Pirmin. Zu diesem Anlass sei eine kulturhistorische Ausstellung geplant. Darüber hinaus soll es während des gesamten Jahres Veranstaltungen, Konzerte und Tagungen geben, so ein Sprecher der Stiftung Welterbe. Kloster war im Mittelalter sehr bedeutend Das 724 gegründete Kloster Reichenau war im frühen Mittelalter eines der bedeutendsten religiösen und politischen Zentren Europas. Es entstanden weltberühmte Handschriften. Bis heute erhaltene Zeugnisse sind die drei Kirchen mit ihren Wandmalereien. Klosterauflösung vor 200 Jahren Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Kloster aufgelöst. Eine kleine Benediktiner-Gemeinschaft knüpft seit einigen Jahren wieder an die Klostertradition an.