Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben hat am Mittwochabend seine Pläne zum Ausbau der Windkraft- und Photovoltaikenergie im Bodenseekreis vorgestellt. Vor der Tür kam es zu Kundgebungen.

In den Landkreisen Ravensburg und Sigmaringen hatte der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben in den zurückliegenden Wochen bereits über seine Pläne zum Ausbau der Windkraft- und Photovoltaikenergie berichtet. Den Abschluss machte am Mittwochabend die Informationsveranstaltung für den Bodenseekreis in Heiligenberg. Vor der Tür kam es zu friedlichen Kundgebungen für und gegen die Pläne.

Im Bodenseekreis bringt es vor allem die Photovoltaik

Im Bodenseekreis hat der Regionalverband für Windenergie drei und für Freiflächenphotovoltaik 39 Flächen ausgesucht, die dafür infrage kommen. So könnten unter anderem Windräder auf dem Gehrenberg bei Markdorf oder auch in Heiligenberg gebaut werden. Insgesamt werden es aber im Bodenseekreis wohl nicht mehr als acht bis zwölf Anlagen, hieß es. Effizienter ist im Bodenseekreis laut Regionalverband die Photovoltaik auf Freiflächen. Wobei es nicht zur Aufgabe des Verbandes gehört habe, Flächen für Photovoltaik auf Dächern und über versiegelten Flächen zu finden.

Expertinnen und Experten stehen Rede und Antwort. SWR

Sachliche Diskussion

Die Verantwortlichen erklärten den mehreren hundert Bürgerinnen und Bürgern im voll besetzten Saal, wie sie bei der Flächensuche vorgingen und wie sie zu ihren Ergebnissen kamen. Und sie beantworteten Fragen. Der Dialog war meist sachlich, die Veranstaltung verlief ruhig. Viele Bürger im Saal sprachen von guten und wichtigen Informationen.

Bürgerinformation kommt gut an

Der Regionalverband zog nach seinen insgesamt drei Informationsveranstaltungen ein positives Fazit. Die Bürgerinnen und Bürger hätten die "Dialogveranstaltungen" gut angenommen. Es seien insgesamt etwa 1.000 Interessierte gekommen, sagte Thomas Kugler, Vorsitzender des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben. Verbandsdirektor Wolfgang Heine meinte: "Die allermeisten haben verstanden, dass wir Wind und Solar brauchen. Dass wir nicht allein auf sie setzen und dass es jetzt wirklich darum geht, es raumverträglich zu gestalten und die Belastungen zu minimieren."

Nach der Infoveranstaltung diskutierten die Bürgerinnen und Bürger sowie die zuständigen Experten weiter miteinander.

Bürgerinnen und Bürger diskutieren nach der Infoveranstaltung. SWR

Jetzt beginnt die öffentliche Anhörung

Ab kommender Woche nun können Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der öffentlichen Anhörung zu den Plänen des Regionalverbandes Stellung beziehen. Die Frist endet Ende März. Im Internet seien dann auch die Ergebnisse und Pläne der Flächensuche einzusehen.

Jede Region muss Flächen für die Energiewende finden

Der Regionalverband will mit seinen Plänen die gesetzlichen Vorgaben des Landes im Rahmen der Energiewende erfüllen. Dies bedeutet, dass er in seinem Verbandsgebiet mit den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und Bodensee 1,8 Prozent der Flächen für Windenergie und 0,2 Prozent der Flächen für Photovoltaik ausweisen muss. Die Planungen sollen Ende 2025 abgeschlossen sein.

AfD protestiert gegen Windkraft, Bürger gegen AfD

Im Vorfeld der Veranstaltung hatte die AfD zu einer Protestkundgebung in Heiligenberg gegen Windkraft im Bodenseekreis aufgerufen. Rund 30 Anhängerinnen und Anhänger der Partei kamen, ein Redner kritisierte die Energiewende und forderte die Rückkehr zur Atomkraft.

Die AfD rief zur Protestkundgebung auf. Etwa 30 Anhängerinnen und Anhänger kamen. SWR

Weitaus mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer mobilisierten allerdings die Organisatoren einer Gegendemonstration.

An der Gegendemo waren mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auf der AfD-Kundgebung. SWR

Diese sprachen sich lautstark für "grüne Energie" und gegen "braunen Sumpf" aus. Die Kundgebungen verliefen laut Polizei ohne Zwischenfälle.