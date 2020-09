per Mail teilen

Unter dem Dach der baden-württembergischen Initiative "Bio-Musterregion Bodensee" wird ein neues Biobier am Bodensee gebraut. Alle beteiligten Akteure kommen aus den Landkreisen Konstanz und Bodenseekreis. So wird das Bier auf der Insel Reichenau gebraut, der Hopfen kommt aus Tettnang, die Gerste aus dem Hegau und das Trinkwasser aus dem Bodensee. Das Bio-Bier vom Bodensee wird in ausgewählten Lebensmittelgeschäften verkauft.