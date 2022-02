Brauereien am Bodensee und in Oberschwaben erhöhen die Preise für Bier

Wer gerne Bier trinkt, muss dafür in Zukunft wohl tiefer in die Tasche greifen. Grund ist nicht nur die Corona-Pandemie.

Bier wird für Kundinnen und Kunden künftig teurer. Das haben die Brauereien in der Bodensee-Region und in Oberschwaben angekündigt. Vor allem die Produktionskosten seien massiv gestiegen, so Elmar Bentele, Vizepräsident des Verbandes Private Brauereien in Baden-Württemberg und Chef der Brauerei Farny in Kißlegg (Kreis Ravensburg). Kronkorken zum Beispiel seien im vergangenen Jahr zwischen zwölf und 20 Prozent teurer geworden. Auch die Preise für Bierkästen aus Kunststoff seien deutlich gestiegen. Wie in vielen anderen Wirtschaftszweigen, machen auch die Kosten für Energie und Logistik den Brauereien zu schaffen, so Bentele.

Die Preissteigerungen träfen die Brauereien in Baden-Württemberg in Zeiten der Corona-Pandemie besonders hart. Geschlossene Gaststätten beziehungsweise strenge Auflagen für die Gastronomie, dazu reihenweise abgesagte Volksfeste: das alles sorgte für Einbrüche beim Bierabsatz. Auch im Einzelhandel wurde 2021 weniger Bier verkauft, als in den Jahren zuvor. Menschen seien auch im privaten Bereich einfach seltener zusammengekommen, so die Vermutung.

Brauereien kündigen Preiserhöhungen an

Diese Gesamtlage zwinge die meisten Brauereien nun dazu, ihre Preise zu erhöhen, so Elmar Bentele. Man versuche es mit aus Sicht des Brauer-Verbandes moderaten Aufschlägen von etwa einem Euro pro Kasten. Vor allem kleinere Brauereien kämen nach zwei Jahren Pandemie zunehmend an ihre finanziellen Grenzen, da sie weniger Rücklagen und Möglichkeiten für Einsparungen hätten als größere Brauereien.

"Wenn der Preis für einen Kasten Bier um einen Euro steigt und der normale Bierverbraucher zwei Flaschen am Tag trinkt, dann sind das zehn Cent pro Tag."

Ob die Preiserhöhung sich am Ende wieder negativ auf den Absatz auswirkt, ist offen. Der Biermarkt ist hart umkämpft, Verbraucher in Deutschland schauen beim Einkaufen generell stark aufs Geld. Der Verband Private Brauereien in Baden-Württemberg hofft darauf, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher im Land die steigenden Preise fürs Bier mittragen. Viele Kunden wollten die regionalen Brauereien unterstützen und Wertschöpfungsketten vor Ort erhalten, so Vizepräsident Bentele.

Absätze gehen in ganz Deutschland zurück

Laut Statistischem Bundesamt haben die deutschen Brauereien 2021 so wenig Bier produziert und verkauft wie noch nie. Der Absatz ging im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent zurück und lag bei achteinhalb Milliarden Liter Bier. Auch Großbrauereien haben angekündigt, die Preise zu erhöhen.