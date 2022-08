Regionalflughäfen durch Ferienflieger gut ausgelastet

Auf den Regionalflughäfen in Friedrichshafen und Memmingen herrscht derzeit Hochbetrieb. Nach Schätzungen der Betreiber fliegen derzeit mehr Menschen von den Airports aus in den Urlaub als vor der Corona-Pandemie.

Der Bodensee-Airport und der Allgäu Airport haben derzeit großen Zulauf an Reisenden. Man verzeichne mehr Passagiere als zur Sommerurlaubszeit 2019, heißt es in Memmingen. Konkrete Zahlen veröffentliche man aber erst später. Der Allgäu Airport fliegt rund 50 Ziele an und sieht sich gut ausgelastet. Daher könne es je nach Flugtag und Uhrzeit auch immer mal zu Wartezeiten kommen.

SWR-Reporter Dirk Polzin berichtet über die Auslastung der Regionalflughäfen:

Auch auf dem Bodensee-Airport kann es zu Wartezeiten kommen. Er bietet Flüge zu gut 15 Urlaubszielen an, und aufgrund der guten Auslastungen könne es auch hier mal Schlangen geben, allerdings im erträglichen Bereich, so ein Sprecher. Besonders beliebt sind an beiden Flughäfen Flüge nach Palma de Mallorca. Der Bodensee-Airport fliegt die Insel in der Woche achtmal an, der Allgäu Airport zwölfmal.