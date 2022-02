Landkreise könnten Flüchtende aus der Ukraine aufnehmen

Nach dem Ausbruch des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine könnten ukrainische Flüchtlinge auch in der Region Bodensee-Oberschwaben unterkommen. Das teilten einige Landratsämter auf SWR-Anfrage mit. Natürlich sei man bereit, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, so ein Sprecher des Landkreises Konstanz. Man erwarte dafür in den kommenden Tagen eine enge Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Landkreisen. Das erwartet auch der Bodenseekreis. Dort werde man versuchen, die Menschen einigermaßen gleichmäßig auf die Kreisgemeinden zu verteilen, heißt es. Aber auch Notunterkünfte etwa in Sporthallen seien denkbar. In den vorhandenen Unterkünften könnten gerade mal 110 Menschen Zuflucht finden. Ähnlich sieht der Kreis Ravensburg die Lage. Er geht allerdings davon aus, dass Flüchtlinge zunächst in eine Landesaufnahmestelle kommen und einige Wochen später auf die Landkreise verteilt werden.