Region Bodensee-Oberschwaben sammelt Hilfsgüter für Ukraine

Den Menschen in der Ukraine fehlt es an Medikamenten, Lebensmitteln und Decken. Darum versuchen immer mehr Hilfsorganisationen aus der Region so schnell wie möglich Hilfsgüter zu schicken.

Viele wollen den Flüchtlingen in der Ukraine ihr Mitgefühl ausdrücken und helfen. Im Kreis Konstanz solidarisieren sich deshalb Menschen über eine Facebook-Gruppe. Zusammen mit dem Landkreis Konstanz sammeln sie Spenden, unter anderem an der Fähre oder auch auf der Insel Reichenau. Am Montag wurden dort bereits rund 100 Kartons gepackt - am Dienstag noch viele mehr, sagt Denis Skorput, er ist zuständig für die Sammelstellen. Mit dabei sei alles, was den Menschen dort helfen könnte, etwa Zahnpasta, Klopapier, Babykleidung oder Schlafsäcke.

Alle Pakete werden vorerst in eine Lagerhalle gebracht. Am Freitag sollen dann die ersten Hilfsgüter Richtung Ukraine rollen.

Stadt richtet zentrale Internetseite ein

Auf einer zentralen Internetseite informiert die Stadt Konstanz zudem laufend über Spendenaktionen und Hilfsmöglichkeiten.

Gemeinsam mit den Feuerwehren in Baden-Württemberg beteiligt sich auch schon die Feuerwehr Konstanz an einer Hilfsaktion für den Katastrophenschutz der Ukraine (DNDS) mit Sachspenden, wie Schutzkleidung, Erste-Hilfe Ausstattung, Krankentragen, Beleuchtungsset, Strahlrohre, Schläuche oder Geräte zur Löschschaumerzeugung. Die Materialien seien bereits auf den Weg nach Stockach zu einer zentralen Sammelstelle für den Landkreis Konstanz, schreibt die Stadt Konstanz in einer Mitteilung.

Wolfgang Ponto von "H.O.P.E." holt ukrainische Kinder nach Deutschland

Auch Wolfgang Ponto, Vorsitzender der Hilfsorganisation "H.O.P.E." in Wangen im Allgäu, möchte bestmöglich unterstützen. Er hat am Dienstagmorgen drei ukrainische Kinder von der ukrainisch-polnischen Grenze nach Deutschland gebracht. Und er möchte weitere Flüchtlingskinder in Prag abholen, sechs Kinder und ihre Mutter aus der ukrainischen Stadt Lwiw.

Wolfgang Ponto und sein Verein "H.O.P.E." helfen seit mehreren Jahren kranken Kindern in der Ukraine mit medizinischen Geräten, Salben oder klinischer Bettwäsche. Er will nun Hilfstransporte für die Bevölkerung in Lwiw und Kiew organisieren.

Irina Mallon aus Uhldingen will einen Hilfstransport organisieren

Sie ist in der Ukraine aufgewachsen und vor 20 Jahren in die Bodenseeregion gekommen. Einige ihrer Freunde und Verwandten sitzen im Kriegsgebiet fest. Nun will Irina Mallon helfen.

Aufgewachsen ist Irina Mallon in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Sie lebte allerdings auch in Moskau – sie kennt also beide Länder, die Ukraine und Russland, gut. Ihre ukrainische Heimatstadt wird seit dem Wochenende immer wieder von russischen Soldaten angegriffen.

Einige ihrer Verwandten suchen in einem Gemüsekeller Schutz. Im Moment hat ihre Familie noch genug zu essen, doch das geht nicht allen Ukrainern so, sagte Irina Mallon am Montag. SWR-Moderatorin Karin Wehrheim hat sie im Gespräch am Montag erzählt, was sie von Freunden und Verwandten aus der Ukraine hört:

Die Ukrainerin telefoniert regelmäßig mit Freunden und ihrer Familie. Sie rechnet nicht damit, dass sie aus der Ukraine flüchten werden. Sie sitzen in der Ostukraine fest.

"Die Wege sind abgeschnitten. Es ist sicherer, in einem Keller zu sitzen, als nach Westen zu fahren."

In Telefongesprächen hat sie erfragt, was die Menschen in der Ukraine gerade dringend benötigen. Irina Mallon möchte Hilfsgüter sammeln und einen Transport auf die Beine stellen. Dafür steht sie mit anderen Helfern aus der Region Bodensee-Oberschwaben in Kontakt.