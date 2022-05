Testphase beginnt: Erstes Treffen der "Regierungskommission Bodensee"

per Mail teilen

Vertreterinnen und Vertreter aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz sind am Donnerstag in St. Gallen zu einem Pilottreffen der geplanten Regierungskommission Bodensee zusammengekommen. Mit der Regierungskommission solle die Zusammenarbeit zwischen den Nachbarländern verbessert werden, heißt es in einer Mitteilung der Internationalen Bodensee-Konferenz. Nach einer einjährigen Pilotphase wird entschieden, ob die Regierungskommission Bodensee dauerhaft eingerichtet wird. Bei dem Treffen ging es unter anderem um die Infrastruktur der Vierländerregion.