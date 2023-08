In Stockach gibt es als Erweiterung des Seilermuseums nun auch eine Reeperbahn - auch "Seilerbahn" im Süden genannt. Besucher können hier erleben, wie Seile von Hand gemacht werden.

Die Seilerfamilie Muffler aus Stockach (Kreis Konstanz) hat ihr privates Museum erweitert. Entlang der alten Stadtmauer haben sie eine alte, rund 50 Meter lange Reeperbahn restauriert. Hier können Besucherinnen und Besucher das Handwerk der Seilerei kennenlernen.

Reeperbahn aus Hamburg bekannt

Die Reeperbahn in Hamburg ist als Dreh- und Angelpunkt des Hamburger Nachtlebens vor allem für ihr Rotlichtviertel bekannt. Früher aber haben die im Norden so genannten Reepschläger auf der mehrere hundert Meter langen Hamburger Reeperbahn ihre Seile gemacht. Das Wort "Reep" kommt aus dem Norden und bedeutet Seil. Die dort hergestellten Seile und Taue wurden vor allem als Takelage für die Schifffahrt verwendet. Im Süden dagegen sagt man zur Reeperbahn "Seilerbahn". In Stockach ist sie nur rund 50 Meter lang.

Seit über 150 Jahren: Seilerei Muffler in Stockach

Seit vier Generationen stellt die Familie Muffler Seile in Stockach her - und die beiden Töchter wollen in fünfter Generation das Handwerk weiterführen. Aus ihren handgemachten Seilen entstehen etwa Kinderschaukeln, Karbatschen für die Fastnacht oder Handläufe.

Familienbetrieb Muffler wird in fünfter Generation fortgeführt

Vom traditionellen Handwerk allein können die Mufflers aber nicht leben. Das Hauptgeschäft läuft über die industrielle Produktion in einer separaten Halle am Stadtrand. Diese produziert Seile an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag. Sie werden in die gesamte Welt verkauft. An einem Tag entstehen hier rund 35.000 Meter Seil. Die meisten Seile bestehen aus synthetischen Garnen. Ein Bruchteil wird noch aus Naturgarnen wie Sisal, Hanf oder Baumwolle hergestellt. Für die Zukunft stehen als fünfte Generation schon die Töchter Sophie, angehende Seilermeisterin, und Helena, Wirtschaftsingenieurin, in den Startlöchern.

Audioguide für Stockacher Seilermuseum und Reeperbahn

Für das Seilermuseum und die Reeperbahn in Stockach gibt es nun auch einen Audioguide. Er beleuchtet mit Zeitzeugeninterviews die Seilerei Muffler als Teil der Stockacher Stadtgeschichte. Audioguide und Eintrittskarten sind im Stadtmuseum Stockach erhältlich.