Große Betroffenheit nach Tat in Markdorf

Die Betroffenheit in Markdorf (Bodenseekreis) ist groß: Am Samstag soll ein 47-jähriger Mann seine von ihm getrennt lebende Frau in einem Laden in der Stadt erschossen haben.

Zwei Tage nach der Tat sind in Markdorf viele Bürgerinnnen und Bürger betroffen. Eine 44-jährige Frau ist am Samstag an ihrer Arbeitsstelle in einem Laden mit Postfiliale in der Stadt erschossen worden. Der mutmaßliche Täter soll ihr 47-jähriger Ehemann gewesen sein, der von ihr getrennt lebte.

Die Tat geschah in aller Öffentlichkeit. Andere Menschen, die sich als Kunden im Laden aufhielten, wurden nicht verletzt. Die Spurensuche vor Ort ist vorläufig abgeschlossen, das Geschäft blieb am Montag geschlossen. Wie gehen die Bürgerinnen und Bürger in Markdorf jetzt mit der Tat um? SWR-Reporterin Marlene Fuchs war vor Ort.

Abschiednehmen vor Ladentür

Vor der geschlossenen Ladentür in Markdorf liegen zwei Tage nach der Tat Blumen. Dutzende Kerzen leuchten. Auf von Hand geschriebenen Zetteln steht "Unser tiefes Mitgefühl für die wunderbaren Frauen der Markdorfer Post" und "Wir denken an euch". Vereinzelt laufen Menschen vorbei, lesen die Zettel, halten kurz inne. Die Betroffenheit nach den tödlichen Schüssen, durch die die 44-jährige Frau am Samstag noch vor Ort starb, ist groß in der Stadt.

Diese Betroffenheit, der Schock und die große Trauer über die Tat – diese Gefühle einten die Bewohnerinnen und Bewohner Stadt momentan, sagt Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann (CDU).

"Es ist sehr deutlich zu spüren, dass die ganze Stadt geeint ist. Das zeichnet eine kleine Stadt wie Markdorf meiner Meinung immer aus."

Gedenken an getöteter Frau in Gottesdienst

Spontan organisierten am Sonntag die katholische und evangelische Kirchengemeinden einen ökumenischen Gottesdienst für die 44-jährige Frau. Viele Menschen seien zusammengekommen, um ihr zu gedenken – auch für ihn persönlich ein sehr bewegender Abend, sagt Bürgermeister Riedmann.

"Bei mir hat sich eine große Betroffenheit eingestellt im ökumenischen Gottesdienst. Das war eine unglaublich bewegende Feierstunde. Da bin ich zum ersten mal runtergekommen und habe gespürt, wie nah es mir geht."

Er sei mit großer Anteilnahme bei den Angehörigen. Er habe gespürt, wie erschüttert und verzweifelt sie sind, so Riedmann.

Der 47-jährige Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Laut Polizei sei er zur Tatzeit betrunken gewesen, das Motiv sei noch unklar. Den genauen Tathergang will die Kriminalpolizei Friedrichshafen mit der Ermittlungsgruppe "Mix" aufklären.