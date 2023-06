Diskussion nach tödlichem Unfall bei Amtzell

Der Unfall am vergangenen Freitag, bei dem ein 16-jähriger Motorradfahrer ums Leben kam, lässt die Diskussion wieder aufflammen, wie die B32 bei Amtzell sicherer werden könnte.

Nach dem tödlichen Unfall auf der B32 bei Amtzell (Kreis Ravensburg) am vergangenen Freitag, wird wieder über die Sicherheit auf dem Streckenabschnitt diskutiert.

Amtzell und Bodnegg starteten Initiative für dritte Fahrspur

Bereits vor mehr als fünf Jahren hatten die Gemeinden Amtzell und Bodnegg eine Initiative gestartet, um an dem Streckenabschnitt der B32 eine dritte Spur einzurichten. So sollte die Unfallgefahr verringert werden, teilte die Amtzeller Bürgermeisterin Manuela Oswald (parteilos) mit.

Auch nach Angaben der Polizei gibt es an dem Streckenabschnitt eine "relevante Unfalllage". Die Polizei hat dort in den vergangenen fünf Jahren fast vierzig Unfälle registriert. Dabei wurden elf Menschen schwer, 65 leicht verletzt. Im vergangenen September kam zudem der Fahrer eines Kleinlasters ums Leben. Die meisten der Unfälle passierten durch Auffahren oder beim Abbiegen.

Regierungspräsidium sieht keine Chance für baldigen Ausbau

Das Regierungspräsidium Tübingen lehnte das Vorhaben der Initiative vor fünf Jahren allerdings ab, weil andere Projekte eine höhere Priorität gehabt hätten. Jetzt erklärte die Behörde auf Anfrage, dass es auf der Strecke keine Unfallhäufung gebe. Eine Wiederaufnahme der Pläne für eine dritte Fahrspur sei nicht vorgesehen.

Der CDU-Kreisverband Ravensburg hat das Thema Verkehrssicherheit an der B32 gerade wieder aufgenommen. Am Mittwochnachmittag hat er geplant, mit Mitgliedern und Vertretern der Presse die gefährlichen Stellen an der Strecke zu besuchen. Dass er das wenige Tage nach dem tödlichen Unfall machen, sei nur Zufall, sagte der CDU-Kreisvorsitzende Christian Natterer gegenüber dem SWR. Die Aktion sei schon vor Wochen geplant worden.

CDU für Sicherheitsverbesserungen

Man wolle das Thema wieder ins Bewusstsein rücken. Wegen der vielen Unfälle sei es Zeit zu handeln und politisch Druck zu machen, so Natterer. Am Anfang könnten es auch kleinere Maßnahmen sein, um die Situation zu verbessern. Zum Beispiel ein Parallelweg für die Landwirtschaft. Das könne, so Natterer, auch der Landkreis selbst in die Hand nehmen. Die CDU wolle sich in nächster Zeit noch mit Experten beraten sowie mit den zuständigen Behörden sprechen.