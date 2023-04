Reaktionen aus der Region Bodensee-Oberschwaben

per Mail teilen

Die Städte in der Region Bodensee-Oberschwaben bewerten den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst positiv. Nach der Einigung vom Wochenende erhalten Beschäftigte im öffentlichen Dienst mehr Geld.

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen bekommen angesichts der hohen Inflation mehr Geld: Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich am späten Samstagabend nach mehrstündigen Verhandlungen in Potsdam auf höhere Tarife. Das teilten alle beteiligten Seiten mit. Die Reaktionen der Städte in der Region Bodensee-Oberschwaben fallen positiv aus.

Der Tarifabschluss kostet die Stadtverwaltung Ravensburg noch in diesem Jahr 1,3 Millionen Euro, kommendes Jahr dann rund 2,3 Millionen Euro. Mit Blick auf die Attraktivität der Bezahlung im öffentlichen Dienst und mit Blick auf den Fachkräftemangel sei das gut angelegtes Geld, heißt es von der Stadt. Die Einigung werde begrüßt. "Der vorliegende Tarifabschluss ist ein wichtiges Signal an die Beschäftigten und macht den öffentlichen Dienst im Ringen um Fachkräfte mit Sicherheit konkurrenzfähiger", so die Stadt. Ohne die Eigenbetriebe der Stadt profitieren rund 670 Mitarbeitende der Verwaltung der Kernstadt und der Ortschaften von dem Tarifabschluss. Hinzukommen noch rund 150 Mitarbeitende aus den Eigenbetrieben Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe und Betriebshof.

"Abschluss ist gerecht und legitim"

Grundsätzlich steht man dem Tarifabschluss auch in der Stadt Sigmaringen positiv gegenüber. Weitere Streiks würden damit verhindert, heißt es von der Stadt. Der Abschluss führe aber natürlich zu einem finanziellen Mehraufwand. Dieser sei im Haushalt bereits eingeplant. In Sigmaringen profitieren rund 350 Menschen vom Tarifabschluss.

"Ich bin absolut froh, dass jetzt mit dem Abschluss ein Knopf an die Sache gekommen ist. Dieser Abschluss ist absolut legitim und gerecht."

Der Tarifabschluss mache die Stellen im öffentlichen Dienst attraktiver, heißt es auch von der Stadt Lindau. Etwa 500 Mitarbeitende würden dort davon profitieren. Wie genau die Entscheidung sich auf den Haushalt auswirken wird, sei noch nicht klar.

Im Schnitt elf Prozent mehr Lohn

In Baden-Württemberg betrifft die Einigung 236.000 Beschäftigte, bundesweit sind es 2,5 Millionen Menschen. Im Durchschnitt liegt die Gehaltserhöhung laut der Gewerkschaft ver.di ab 2024 bei mehr als elf Prozent. 2023 gibt es demnach gestückelte Einmalzahlungen als Inflationsprämie, die durch die Nettoauszahlung wie eine vorweggenommene Anhebung der Gehälter bereits in diesem Jahr wirkten, so ver.di.