Das sagen Abgeordnete zum Ende der deutschen Atomkraftwerke

Am Samstag werden die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz genommen. Die Reaktionen von Bundestagsabgeordneten vom Bodensee und aus Oberschwaben fallen geteilt aus.

Die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland gehen am Samstag vom Netz. Damit wird auch das letzte in Baden-Württemberg laufende Kraftwerk Neckarwestheim 2 im Kreis Heilbronn abgeschaltet. Dass Neckarwestheim und die anderen zwei Kraftwerke nicht schon früher abgeschaltet wurden, war eine Vorsichtsmaßnahme im Zuge der Energiekrise und des Ukrainekrieges. Die Kraftwerke blieben als Notfallreserve am Netz. Die heikle Winterphase ist jetzt aber vorbei, somit kann das Atomkraftwerk endgültig abgeschaltet werden.

CDU sieht in der Abschaltung einen großen Fehler

Der Überlinger CDU-Abgeordnete Volker Mayer-Lay bezeichnete das Abschalten gegenüber dem SWR als Fehler. Die Ampelregierung mache drei Fehler auf einmal. Sie gefährde die deutsche Energiesicherheit, sie spiele mit den Energiepreisen und sie setze auf mehr Kohleverstromung und damit Co2-Ausstoß, anstatt auf saubere Stromgewinnung.

"Im Ausland reibt man sich nur noch verwundert die Augen über die deutsche Politik. Und ehrlich gesagt, ich komme langsam aus dem Staunen auch nicht mehr raus."

Zudem betonte Mayer-Lay, dass seine Partei bereits vergangenen Sommer gefordert hatte, neue Brennstäbe zu bestellen und die Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen.

SPD und Grüne optimistisch

Die Ravensburger Abgeordnete Heike Engelhardt von der SPD sagte dem SWR, das Atomzeitalter sei mit der Abschaltung Geschichte. "Wir vollziehen, was wir gesetzlich beschlossen haben. Und damit befolgen wir die geltende Rechtslage." Engelhardt ist der Meinung, Atomkraftwerke seien nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Man habe heute die Möglichkeit mit erneuerbaren Energien den Energiebedarf zu decken, man sei auf einem guten Weg.

"Wir lassen niemanden allein, wir haben Vorsorge getroffen. Wir haben die Strompreisbremse eingeführt. Wir haben durchaus Möglichkeiten, die Versorgung so zu gewährleisten, dass sie bezahlbar bleibt, für Einzelpersonen und Unternehmen."

Anja Reinalter, Grünen-Abgeordnete aus dem Kreis Biberach, freut sich, dass Deutschland endlich aus der Hochrisikotechnologie Atomkraft aussteigt. "Wer die letzten drei Atomkraftwerke weiterlaufen lassen will, unterschlägt, dass wir für jeden investierten Euro vier Mal so viel Strom aus Erneuerbaren wie aus Atomenergie bekommen", so Reinalter gegenüber dem SWR. Der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke wäre marktwirtschaftlicher Unsinn. Auch deswegen steige der Anteil an Erneuerbaren in Deutschland stetig. Zum Jahresende 2022 hätten die Erneuerbaren Energien 46 Prozent am Strommix ausgemacht, so Reinalter. Für sie ist klar: "Den Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Sie sind zuverlässig, klimaneutral und günstig."

FDP hätte Atomkraftwerke länger am Netz gelassen

Der Ravensburger FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser sagte dem SWR, seine Fraktion hätte die drei Reaktoren lieber länger am Netz gelassen.

"Aus Klimaschutzgründen wäre es geboten gewesen, dass man die drei Kernkraftwerke noch bis Ende 2024 am Netz gelassen hätte. Das ist anders politisch entschieden worden."

Gegenüber dem SWR sprach er sich dafür aus, den Rückbau der Reaktoren nicht sofort zu beginnen, um sie im Notfall nochmals hochfahren zu können. Die AfD-Abgeordnete Alice Weidel aus dem Bodenseekreis hat bis Freitagnachmittag nicht auf die SWR-Anfrage geantwortet.