Die europäische Weltraummission "Juice" kommt voran. Im Satelliten-Integrationszentrum von Airbus Defence and Space in Immenstaad im Bodenseekreis wurde jetzt ein wichtiges Bauteil an der Juice-Raumsonde angebracht. Der Satellit soll 2022 ins All gehen und sich auf den Weg zum Planet Jupiter machen. mehr...