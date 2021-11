Wegen des Verdachts auf Scheinehen hat die Polizei in Lindau und in Nonnenhorn (Kreis Lindau) Wohnungen und Geschäfte durchsucht. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in Kempten mit. Es stünden mehrere Beschuldigte in Verdacht, Scheinehen zwischen Tschechen und Vietnamesen organisiert und fingierte Wohnsitze im Bodenseeraum bereitgestellt zu haben. Dadurch sei es den Vietnamesen ermöglicht worden, in Deutschland zu arbeiten.