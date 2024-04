Bei einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßliche Schleuser am Mittwoch ist auch der Standort der Schule Schloss Salem in Überlingen im Fokus gewesen. Das bestätigte die Schule jetzt.

In ganz Deutschland sind Ermittler am Mittwoch im Einsatz gewesen, um Beweise gegen mutmaßliche Schleuser zu sammeln. Beamte durchsuchten auch einen Raum am Überlinger Standort der Schule Schloss Salem. Das bestätigte eine Sprecherin der Schule dem SWR.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Düsseldorf hatte gegenüber der Deutschen Presse Agentur wörtlich von einer Durchsuchung in einem "Eliteinternat nahe Konstanz, in dem auch Königskinder zur Schule gehen" gesprochen. Dies ließ nur den Schluss zu, dass es sich um das berühmte Internat am Bodensee handeln musste.

Wie die Sprecherin der Schule Schloss Salem erklärte, seien zwei Beamte in Zivil am Mittwoch im Zimmer einer Schülerin gewesen. Die Polizei habe die Aktion zuvor bei der Schulleitung angekündigt. Alles sei ruhig abgelaufen, nur wenige Menschen hätten etwas davon mitbekommen.

Meldeadresse missbraucht?

Die Staatsanwaltschaft hatte den Standort der Schule in Überlingen im Visier, weil der Vater einer Schülerin diesen als Meldeadresse angegeben haben soll. Der Mann soll illegal nach Deutschland geschleust worden sein und könnte die Adresse missbraucht haben.

Keine Vorwürfe gegen Schule und Schülerin

Es gebe keine Vorwürfe gegen die Schule und die Schülerin, betonte die Sprecherin der Schule Schloss Salem. Deren Aufenthaltserlaubnis sei, wie immer bei Schülern aus dem Ausland, an den Schulplatz gekoppelt und in Zusammenarbeit mit der Schule beantragt worden. Eltern von Schülern seien dagegen generell nie an Standorten der Schule gemeldet, so die Sprecherin. Sie hoffe, dass die Schülerinnen und Schüler sich weiter gut auf ihre Abiturprüfungen konzentrieren können. Am Standort in Überlingen ist die Oberstufe der Schule Schloss Salem untergebracht.

Ermittlungen auch in Wilhelmsdorf

Ermittler waren am Mittwoch nicht nur in Überlingen im Einsatz, sondern auch in Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg. Dort sei ebenfalls eine Meldeadresse einer mutmaßlich illegal eingeschleusten Person überprüft worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Düsseldorf nannte in keinem der Fälle weitere Details. Die Vorwürfe seien umfassend, es werden gegen eine große Zahl Verdächtiger ermittelt. Die Untersuchungen nähmen daher Zeit in Anspruch.