Die Blasmusiker in Oberschwaben, am Bodensee und im Allgäu dürfen nach monatelanger Zwangspause wieder in eingeschränktem Rahmen proben und kleine Veranstaltungen organisieren. Das teilt der Blasmusikkreisverband Ravensburg mit und verweist dabei auf die aktualisierte Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Die Musiker müssten dies allerdings im Freien und auf privaten Flächen tun, so der Kreisverband. Teilnehmen dürften nur Geimpfte, Getestete oder Genesene.