Weihnachtscircus darf unter Auflagen stattfinden

per Mail teilen

Auf dem Gelände der Oberschwabenhalle beginnt am Donnerstag, den 23.12.21, der Ravensburger Weihnachtscircus. Laut der Corona-Verordnung des Landes ist dies mit bis zu 750 Besuchern möglich – allerdings unter strengen Auflagen. So gilt, außer für Kinder bis fünf Jahre, unter anderem die 2G+-Regel. Zudem habe man wegen der Corona-Pandemie das Zirkuszelt vergrößert und erhöht sowie eine Lüftungsanlage eingebaut, so Zirkusdirektor Elmar Kretz. Dennoch herrsche Maskenpflicht und es könne nur die Hälfte der Sitzplätze belegt werden. Der Ravensburger Weihnachtscircus bietet bis zum 9. Januar 32 Vorstellungen und findet zum 14. Mal statt.