per Mail teilen

Organisator Elmar Kretz will in der kommenden Woche mit dem Aufbau des Weihnachtszirkusses in Ravensburg beginnen. Trotz aller Widrigkeiten wegen der Coronapandemie würden er und seine etwa 15-köpfige Mannschaft die Zelte und Tribünen aufbauen, sagte er. Der Vorverkauf sei gut angelaufen, für die Zirkusveranstaltungen sei ein Hygienekonzept ausgearbeitet worden.