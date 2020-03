per Mail teilen

Die Ravensburger Tafel hat seit Donnerstag wieder geöffnet, jedoch zu stark verkürzten Zeiten. Sie wird künftig zweimal wöchentlich, montags und donnerstags, von 15 bis 17 Uhr ihre Waren anbieten. Versorgen können sich dort Menschen mit einem Berechtigungsschein. Viele Tafeln in der Region Bodensee-Oberschwaben sind durch die Hamsterkäufe in Not geraten und mussten ihren Betrieb deutlich einschränken.