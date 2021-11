per Mail teilen

Die Kultur- und Sportvereine in Ravensburg erhalten in den kommenden drei Jahren dieselben Fördergelder wie bisher. Das hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats beschlossen. Ursprünglich wollte die Stadt die Zuschüsse pauschal um zehn Prozent kürzen. Grund waren befürchtete Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie. Diese blieben aus, stattdessen nimmt die Stadt in diesem Jahr mehr Gewerbsteuern ein als erwartet.