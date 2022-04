Ravensburger Spieleland stellt Neuheiten vor

Am Samstag soll es losgehen - das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) startet in die Saison. Am Mittwoch wurden die neuen Attraktionen im Freizeitpark vorgestellt.

Eine Kindergartengruppe durfte am Mittwoch noch vor der offiziellen Eröffnung alle Neuheiten ausprobieren. SWR-Reporter Martin Hattenberger hat die kleinen Tester begleitet und sich von den Machern des Ravensburger Spielelandes die neuen Attraktionen erklären lassen:

Bewegen macht schlau

In der neuen Erlebniswelt "Beweg dich schlau" können Kinder spielerisch Körper und Gehirn trainieren. Paula hatte schnell den Dreh raus. Sie stand auf einem gebogenen Holzbrett, das ein wenig an ein Surfbrett erinnert, und machte Bewegungen nach, die "Fauli", das Faultier vormachte. "Fauli" ist das Maskottchen der neuen Attraktion.

Paula schafft es relativ schnell, die Balance auf dem gebogenen "Surfbrett" zu halten. Das ist nur eines von vielen neuen Bewegungsspielen. SWR Martin Hattenberger

Konzept mit Ski-Star Felix Neureuther entwickelt

Entwickelt wurde das Konzept für die neue Bewegungswelt gemeinsam mit Skirennläufer Felix Neureuther. "Die Kinder sollen sich bewegen und trainieren gleichzeitig ihr Gehirn", sagt Siglinde Nowack, die Geschäftsführerin des Ravensburger Spielelands. Bei den Kindergartenkindern kam das gut an. Sie probierten alles aus, balancierten, machten Bewegungen nach und hatten einen Riesenspaß dabei.

Melken üben an der Spielkuh. SWR Martin Hattenberger

Um die Wette melken

Ebenfalls neu ist die OMIRA-Milchscheune. Dort können die Kinder an vier lebensgroßen Spiel-Kühen um die Wette melken. Am Ende werden die Eimer gewogen und wer am fleißigsten war, gewinnt das Spiel. Wer sich lieber wieder bewegen will, kann an der Boulderwand bis nach oben klettern. Es gibt aber auch viel Wissenswertes rund um Kühe, Milch und Stall an den Wänden der Milchscheune zum Nachlesen.

Neue BRIO-Bahn löst "Elisa" ab

Eine neue Attraktion für die Saison 2022 ist noch in Arbeit. Die neue Elektrobahn "BRIO Express" soll im Spätsommer fertig werden und dann die über 20 Jahre alte Diesellok "Elisa" ablösen. Die Schienen sind bereits verlegt, doch die Elektrobahn fehlt noch. "Die Bahn ist dem original "BRIO Express Reisezug", also der Spielzeug-Holzeisenbahn, nachempfunden", sagt Geschäftsführerin Siglinde Nowack. Doch die alte Bahn werde nicht einfach abgeschafft. schließlich war sie jahrzehntelang beliebt. Sie wird stattdessen zum Fotomotiv umfunktioniert.

Vorlesebär SAMi zum Ausprobieren

Eine weitere Neuheit ist die SAMi-Vorlesewelt. Seit vergangenem Jahr hat Ravensburger einen Vorlesebären im Programm. Dieser kann auf ein Buch aufgesteckt werden und liest den Kindern die Geschichte aus dem Buch vor. Das dürfen die Kinder in diesem Jahr auch vor Ort ausprobieren. In der SAMi-Vorlesewelt können sie sich Bücher und den Bären schnappen und in die Welt der Bücher eintauchen.

Die Kinder lieben SAMi, den Vorlesebär. In der Erlebniswelt können sie selbstständig Bücher ausleihen und den vorlesenden Eisbären ausprobieren. SWR Martin Hattenberger

Übernachtung im BRIO-Zug

Wer direkt auf dem Gelände des Ravensburger Spielelandes übernachten will, kann das künftig sogar in einer BRIO Holzeisenbahn. 19 Waggons und eine Lok bieten zwar nicht unbedingt viel Platz, sollen aber für ein ganz besonderes Einschlafgefühl bei den kleinen und großen Eisenbahnfans sorgen.

Eng aber gemütlich. Ein wenig wie Übernachten im Weinfass fühlt es sich in den neuen BRIO-Waggons an. SWR Martin Hattenberger

Weltrekordversuch und viele Veranstaltungen

Am Samstag startet das Ravensburger Spieleland in die Saison. Die Betreiber hoffen, dass in dieser Saison wieder mehr los sein wird als in den vergangenen beiden Corona-Jahren. So werden auch wieder mehr Veranstaltungen stattfinden. Zum Beispiel der Weltrekordversuch im Puzzeln. Dafür sollen die Besucherinnen und Besucher im August zwei Wochen lang über 1.000 Puzzle legen - für die dann vielleicht größte Puzzlestraße der Welt.