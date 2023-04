Am Samstag beginnt die Saison im Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis). Bereits einen Tag zuvor hat der Freizeitpark seine neuen Attraktionen vorgestellt.

Im Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren beginnt am Samstag die neue Saison. Der Freizeitpark feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag und bietet einige neue Attraktionen. Neu ist zum Beispiel die "World of memory". Dabei begeben sich Besucherinnen und Besucher laut Ravensburger Spieleland auf eine virtuelle Erlebnisreise durch verschiedene Memory-Welten und sammeln Kartenpaare in 4D. Die Memorywelt ist allerdings noch nicht ganz fertiggestellt. Sie soll ab dem 14. April für die Besucherinnen und Besucher nutzbar sein.

Klettern und spielen auf dem Erlebnisspielplatz

Einige der neuen Spielgeräte wurden von Firmen gesponsert. So zum Beispiel der neue "Liebherr-Erlebnisspielplatz". Dort können Kinder zum Beispiel mit Baggern und Kränen spielen oder auf ihnen herumklettern. In der neuen "John Deere Agrar-Erlebniswelt" können Mädchen und Jungen laut Ravensburger Spieleland selbst zu Landwirtinnen und Landwirten werden. Zahlreiche Trettraktoren stehen den Kindern zur Verfügung, an denen sie schrauben oder mit ihnen fahren können. Beim sogenannten Bodenseebauernhof dürfen Kinder selbst ernten. Dafür werden unter anderem Kartoffeln und Getreide angepflanzt.

Neue Parkeisenbahn "BRIO Express"

Auch eine neue Parkeisenbahn, den "BRIO Express", gibt es. Bei einer Fahrt kann man sich einen Überblick über den Park verschaffen. An den Wochenenden fährt jeweils um 10:45 Uhr Käpt'n Blaubär mit.

Der "Kids Airport" hat ein neues Design bekommen und das 4D-Kino wurde mit einer neuen Technik ausgestattet. Außerdem gibt es einen neuen Film: Als Zuschauer fährt man wie auf einer Murmelbahn durch Dinosaurier- und Unterwasserwelten. Alle Neuheiten im Ravensburger Spieleland auf einen Blick gibt es hier.