Ravensburger Spieleland will längsten Puzzlepfad der Welt

Im Freizeitpark Ravensburger Spieleland sollen Besucherinnen und Besucher helfen, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Dafür müssen sie kräftig puzzeln.

Am Sonntag ist im Freizeitpark Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) ein Weltrekordversuch gestartet. Bis zum 18. September soll jeder, der mitmachen möchte, ein Puzzle mit hundert Teilen zusammensetzen. Jedes Puzzle, das vor Ort fertiggestellt wird, ist Teil des Weltrekordversuchs. So soll der längste Puzzlepfad der Welt entstehen.

Rekordversuch im Spieleland läuft zwei Wochen lang

Dazu würden mindestens tausend Puzzles mit je hundert Teilen gebraucht , so die Organisatoren. Das macht 100.000 Puzzleteile. Der Rekordversuch läuft insgesamt zwei Wochen lang, am Ende sollen alle fertigen Puzzles aneinandergelegt werden. Ob der Rekord anerkannt wird, muss ein Guiness World Records Richter entscheiden.

Weltgrößtes Puzzle entstand in Ravensburg

Ravensburg hält bereits einen Titel als Puzzleweltmeister: 2008 legten rund 15.000 Puzzlefans auf dem Marktplatz in der Innenstadt innerhalb von fünf Stunden das größte Puzzle der Welt mit genau 1.141.800 Teilen.