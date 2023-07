Ravensburger Spieleland feiert 25. Jubiläum

Das Ravensburger Spieleland feiert in diesem Jahr mit Spielen und Aktionen an den Juli-Wochenenden sein 25. Jubiläum. Seit der Gründung des Freizeitparks hat sich viel verändert.

Anlässlich des 25. Jubiläumsjahres des Ravensburger Spielelands sind an den Juli-Wochenenden Aktionen und Spiele geplant. Rückblickend eröffnete das Ravensburger Spieleland seine Tore im April 1998 auf einem früheren Maisfeld im Meckenbeurer Ortsteil Liebenau. Zunächst gab es nur 34 Attraktionen, heute sind es mehr als doppelt so viele.

Spieleland ist immer weiter gewachsen

In den Anfangsjahren gab es für das Spieleland einige Hindernisse. So klagten beispielsweise Kleinanleger gegen die Aktiengesellschaft des Freizeitparks, weil sie vorausgesagte Gewinne nicht erzielte. Über die Jahre wuchs der Park immer weiter. Es kam beispielsweise ein Feriendorf dazu, in dem Familien übernachten können. Einige Millionen Besucherinnen und Besucher sind laut Spieleland seit dem Start in den Freizeitpark gekommen, allein im vergangenen Jahr waren es nach Angaben des Vergnügungsparks 440.000. Das Jubiläum wird am Samstag und Sonntag zum Beispiel im Eventzelt "Grüne Oase" mit Spielen in XXL-Größe gefeiert. Auch an anderen Juli-Wochenenden sind Aktionen geplant.