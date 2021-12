per Mail teilen

Die Stadt Ravensburg appelliert an die Verantwortlichen der Querdenker-Szene, sogenannte "Spaziergänge" anzumelden. Dann könne man gemeinsam besprechen, wo und wie Demonstrationen ermöglicht werden können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zuletzt hatten sich in Ravensburg 2.000 Menschen unangemeldet und damit unerlaubt versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.