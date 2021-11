Die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft hat die Messe "gusto!" in Ravensburg abgesagt. Das Verkosten und Probieren etwa bei einer Kochshow wären bei Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln nicht wie üblich möglich gewesen, so die Begründung. Die dreitägige Messe hätte in drei Wochen stattfinden sollen. Auch im vergangenen Jahr war die "gusto!" wegen Corona abgesagt worden. In den Jahren davor zählte sie jeweils bis zu 6.000 Besucher