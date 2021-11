Labore mit PCR-Testungen überlastet

Mit der steigenden Zahl an Corona-Erkrankungen kommen Labore in der Region Bodensee-Oberschwaben mit der Auswertung von PCR-Tests kaum noch nach. Die Mengen an Abstrichproben lägen weit über der eigenen Kapazitätsgrenze, heißt es beispielsweise vom Labor Dr. Gärtner in Ravensburg. Bis zum Herbstbeginn habe man rund 20.000 Abstrichproben pro Woche bekommen, vergangene Woche seien es 34.000 gewesen, ein Rekordwert, so das Labor. Zwar habe man die Geräte- und Personalressourcen seit Beginn der Pandemie deutlich erhöht, dennoch müsse man nun wieder priorisieren. Vorrang hätten Proben aus Kliniken, sie bearbeite man innerhalb von 24 Stunden. Bei weniger dringlichen Tests, beispielsweise für Freizeitaktivitäten, dauere es länger.