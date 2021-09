Oberschwäbische Umweltaktivisten planen Aktion auf Ulmer Münster

Umweltaktivisten aus Ravensburg wollen am Mittwoch ein Banner auf 70 Metern Höhe an die Fassade des Ulmer Münsters hängen. Damit wollten sie gegen die Politik der CDU protestieren, heißt es in einer Ankündigung. Die Aktivsten organisierten in den vergangenen Wochen immer wieder Aktionen, unter anderem im Altdorfer Wald bei Ravensburg. In der Mitteilung heißt es weiter, dass die Aktivisten als erfahrene Kletterer das Münster ohne Gefahr für sich oder andere beklettern könnten. Da die Aktion jetzt öffentlich gemacht wurde, ist noch nicht sicher, ob sie wie geplant stattfindet. Möglicherweise wird sie auch verschoben. Nach Angaben eines Sprechers soll sie aber noch vor der Bundestagswahl am Sonntag stattfinden.