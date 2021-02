In Ravensburg wollen Klimaaktivisten am Dienstag mehrere große Banner aufhängen. Darauf sei unter anderem Kritik zum geplanten Molldietetunnel zu lesen, so die Aktivisten. Sie wollen die Stadt Ravensburg dazu bringen, sich mehr für die Verkehrswende einzusetzen. In der Vergangenheit hatten die Aktivisten unter anderem mit mehreren Baumhaus-Aktionen für Aufmerksamkeit gesorgt.