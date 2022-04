Die Stadt Ravensburg will künftig Parkgebühren erhöhen und mit dem zusätzlichen Geld Rad -und Busfahren fördern. Der Gemeinderat Ravensburg hat dazu am Montag ein Gesamtpaket beschlossen. Nach dem Beschluss sollen Autos verstärkt in die Parkhäuser gelenkt werden, Rad- und Busfahren soll attraktiver werden, zum Beispiel mit einem Ruf-Bus von der Nord- in die Innenstadt.