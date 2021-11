Gemeinderat entscheidet über Bauprojekte

Der Gemeinderat von Ravensburg entscheidet am Montagabend über zwei millionenschwere Bauprojekte. Dabei geht es um einen Erweiterungsbau für eine Schule sowie um den Bau einer sogenannten Digitalwerkstatt. In ihr sollen Schüler lernen, wie die digitale Welt funktioniert und was in ihr alles möglich ist. Umstritten ist der Standort: Das Gebäude auf einer der wenigen Grünflächen der Innenstadt zu bauen, einem kleinen Park, sei nicht akzeptabel, so der BUND Ravensburg sowie einzelne Gemeinderäte. Bislang keinen Widerstand gibt es hingegen bei der Neugestaltung der Kuppelnauschule. Sie soll einen Erweiterungsbau bekommen.